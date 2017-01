Karlovic mept records aan diggelen en wint na ruim 5 uur en 22-20 in vijfde set

Door: redactie

17/01/17 - 13u07

Ivo Karlovic vince la Maratona di Melbourne piegando Zeballos 22-20 al quinto set! #AusOpen #EurosportTENNIS pic.twitter.com/bYr6FSK78B — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 17 januari 2017

video De Kroatische tennisser Ivo Karlovic kan ook op 37-jarige leeftijd nog heel diep gaan, zo bewees hij vandaag op de Australian Open. De 2,11 meter lange veteraan won zijn marathonpartij tegen de Argentijn Horacio Zeballos door de beslissende vijfde set met 22-20 naar zich toe te trekken, de vijfde set met de meeste games ooit op de Australian Open. De slijtageslag op baan 19 in Melbourne duurde vijf uur en vijftien minuten en telde 108 aces, waarvan 75 voor Karlovic. Daarmee zette hij een nieuw record neer in Melbourne. Nog een record: met 84 games was dit de partij met het hoogste aantal games ooit op de Australian Open. In één match sneuvelden dus drie records in Melbourne.

De twee dertigers maakten er een meeslepend servicegevecht van, waarin de breaks schaars waren. Zeballos won de eerste set in de tiebreak met 7-6 (8) en had aan één break genoeg om de tweede met 6-3 te winnen. Daarna stond Karlovic op. De Kroaat, die volgende maand zijn 38e verjaardag viert, trok de stand gelijk door de derde en vierde set binnen te halen (7-5 6-2). De vijfde set ging tot 20-20 gelijk op.



Zeballos kreeg één kansje op de service van Karlovic, maar liet die liggen. De Kroaat sloeg op 21-20 wel toe. Hij benutte zijn tweede matchpoint en vierde een zwaarbevochten zege.



Als de 37-jarige Karlovic ook zijn tweede wedstrijd in Melbourne wint, wacht mogelijk een duel om een plaats in de achtste finales tegen David Goffin (ATP 11). Die moet dan wel winnen van de Tsjech Radek Stepanek (ATP 102). Lees ook David Goffin verslaat Tomic op demonstratietornooi in Melbourne © ap.

Niet de langste match ooit De marathonmatch tussen Karlovic en Zeballos is wel niet de langste match ooit geworden op de Australian Open. Dat record blijft op naam staan van Novak Djokovic en Rafael Nadal, die er in 2012 5 uur en 53 minuten over deden om de finale in een beslissende plooi te leggen. Djokovic won uiteindelijk.



Het duel komt ook niet in de buurt van het langste tennisduel uit de geschiedenis. Dat was een wedstrijd tussen de Amerikaanse reus John Isner en de Fransman Nicolas Mahut in 2010 op Wimbledon. Na 11 uur en vijf minuten haalde Isner het met 70-68 in de vijfde set.



De match tussen Karlovic en Zeballos duurde wel maar liefst 84 games en sinds de invoering van de tiebreaks lag dat aantal nooit hoger op de Australian Open. In 2003 klokten de Marokkaan Younes El Aynaoui en de Amerikaan Andy Roddick af op 83 games, ééntje minder dus.



Vijf keer in top 10

Ook voor het aantal aces in één match komt deze vijfsetter in de recordboeken. Karlovic sloeg er 75, amper drie minder dan zijn record van acht jaar geleden en goed voor een vierde plek aller tijden. Enkel Isner (113) en Mahut (103) in hun legendarisch tennisgevecht deden nog beter dan Karlovic, die zich met vijf plekken in de top 10 van dit klassement wel hét opslagkanon van zijn generatie mag noemen. © getty.