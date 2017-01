Titelverdediger Djokovic staat in tweede ronde

Door: redactie

Titelhouder Novak Djokovic (ATP 2) heeft zich gekwalificeerd voor de tweede ronde van de Australian Open. Hij versloeg in de Rod Laver Arena de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 40) met 6-1, 7-6 (7/4) en 6-2. Het duel duurde 2 uur en 20 minuten.

De 29-jarige Serviër neemt het in zijn volgende partij op tegen de Oezbeek Denis Istomin (ATP 119) of de Kroaat Ivan Dodig (ATP 153).



Novak Djokovic is het tweede reekshoofd in Melbourne. Hij won er al zes keer de titel (in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016).



Fernando Verdasco, 33, is een voormalig halvefinalist van de Australian Open. Acht jaar geleden , in 2009 haalde hij de laatste vier. Vorig jaar stuntte de Spanjaard door in de eerste ronde zijn landgenoot Rafael Nadal uit te schakelen. Daarna ging hij er wel uit tegen de bescheiden Israëliër Dudi Sela.