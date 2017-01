Steve Darcis speelt morgen om plaats in derde ronde

Door: redactie

17/01/17 - 10u48 Bron: Belga

© belga.

Steve Darcis (ATP 80) probeert zich morgen voor het eerst te plaatsen voor de derde ronde van de Australian Open in Melbourne. Hij speelt in de laatste wedstrijd op court 20 tegen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 52). Het eerste duel begint om 11u lokale tijd (1u in België).