Serena Williams en Rafael Nadal boeken logische zege

Door: redactie

17/01/17 - 10u28

© photo news.

Serena Williams (WTA 2) heeft zich zonder al te veel moeite geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De Amerikaanse, al zes keer de beste in Melbourne, haalde het met 6-4 en 6-3 van de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 59).

De 35-jarige Williams, de verliezend finaliste van vorig jaar, neemt het nu op tegen de Tsjechische Lucie Safarova (WTA 61). Die kroop tegen Yanina Wickmayer (WTA 60) door het oog van de naald door liefst negen matchballen te redden. De voormalige top vijf-speelster trok uiteindelijk met 3-6, 7-6 (9/7) en 6-1 aan het langste eind.



In het mannentoernooi was er dan weer een vlotte zege voor Rafael Nadal (ATP 9). De Spanjaard, die in 2009 de titel won in Australië, klopte de Duitser Florian Mayer (ATP 49) met 6-3, 6-4 en 6-4.



Vorig jaar moest Nadal al na de eerste ronde inpakken na verlies tegen zijn landgenoot Fernando Verdasco. In de tweede ronde speelt Nadal tegen de Cyprioot Marcos Baghdatis (ATP 36). Diens Russische tegenstander Mikhail Youzhny (ATP 59) gaf op bij een 6-3, 3-0 achterstand.



Ook de Canadees Milos Raonic (ATP 3), het derde reekshoofd, deed wat van hem werd verwacht. Hij versloeg de Duitser Dustin Brown (ATP 70) met 6-3, 6-4 en 6-2 en speelt nu tegen de Luxemburger Gilles Müller (ATP 34).

Lees ook Elise Mertens klimt na triomf naar 82e plaats op wereldranglijst