'Sexy tennis' spelen mag bij postergirl Bouchard wel héél letterlijk genomen worden

Thomas Lissens

17/01/17 - 12u04

Het truitje van Bouchard was niet lang genoeg om haar buik te bedekken. © kos.

video Behalve met haar tennis, maakte Eugenie Bouchard ook met haar outfit indruk in de eerste ronde van de Australian Open. De 22-jarige Canadese versloeg de Amerikaanse Louisa Chirico (WTA 65) in twee sets en ze deed dat in een gewaagde outfit.