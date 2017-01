'Lucky loser' Maryna Zanevska strandt in eerste ronde

Door: redactie

17/01/17 - 08u45

© belga.

Het is bijltjesdag geworden voor de Belgische vrouwen op de Australian Open. Na Yanina Wickmayer en Kirsten Flipkens werd ook Maryna Zanevska vandaag uitgeschakeld in de eerste ronde.

De 23-jarige Zanevska, nummer 122 op de ranking, verloor in twee sets van de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 116). Die haalde het met 6-3 en 6-2. De wedstrijd duurde 1 uur en 12 minuten. Het was het eerste onderlinge duel tussen de twee speelsters, die allebei kwalificaties afwerkten in Melbourne.



Zanevska raakte op de hoofdtabel als 'lucky loser'. In de kwalificaties werd ze in de derde voorronde verslagen door de Duitse Mona Barthel, maar daarna opgevist.



Vorig jaar, toen Zanevska nog voor Oekraïne uitkwam, bereikte de tennisster voor het eerst de hoofdtabel van de Australian Open. Toen strandde ze eveneens in de eerste ronde na verlies tegen de Spaanse Lara Arruabarrena.