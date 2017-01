Goffin krijgt Amerikaanse reus Opelka na vijf sets op de knieën

Door: redactie

17/01/17 - 06u06

© getty.

Het heeft flink wat moeite gekost, maar David Goffin heeft zich voorbij de Amerikaan Reilly Opelka naar de tweede ronde op de Australian Open geknokt. De Belg won de felbevochten partij in vijf sets: 6-4, 4-6, 6-2, 4-6, en 6-4. De 26-jarige Belg (ATP 11) had net geen drie uur nodig om de 19-jarige Amerikaanse reus van 2m11 op de knieën te krijgen.

"Ik ga echt in de bal bijten", zei Opelka voor het duel en dat ondervond Goffin ook. De Belg won de eerste set wel met 6-4, maar de boomlange Amerikaan gaf onze landgenoot in de tweede set een koekje van eigen deeg (4-6).



In de derde set leek Goffin orde op zaken te stellen - hij smeerde Opelka een 6-2 aan - maar in de vierde set ging de youngster bij 5-4 door de opslag van de nummer 11 van de wereld.



De beslissing moest vallen in de vijfde en laatste set en daarin gaf de ervaring van Goffin - die enkele breakpunten moest wegwerken - de doorslag. Na 2 uur en 58 minuten dwong hij Opelka op de knieën en in de tweede ronde wacht hem nu de winnaar van het duel tussen Rus Dmitry Tursunov (ATP 408) en de Tsjech Radek Stepanek (ATP 102).