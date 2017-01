Wickmayer kan maar liefst negen matchpunten niet verzilveren

Door: redactie

17/01/17

Dramatische nederlaag voor Yanina Wickmayer (WTA 60) in de eerste ronde van de Australian Open. Maar liefst negen matchpunten waren in de tweede set niet aan haar besteed vooraleer ze haar tegenstreefster Lucie Safarova (WTA 61) met 6-3, 6-7, 1-6 met de zege aan de haal zag gaan. Pijnlijk.

Lange tijd leek er geen vuiltje aan de lucht voor Wicky. Safarova kon op een bloedhete baan drie enkel indruk maken met haar service - zestien aces! - maar was van achteruit duidelijk de mindere van de 26-jarige Antwerpse. Wickmayer klom dan ook relatief makkelijk op voorsprong en had bij 6-3, 6-5 vijf matchballen om de klus te klaren. Safarova serveerde zich uit de penibele situatie terwijl Wickmayer zich misschien enkel kon verwijten dat ze niet agressief genoeg was.



Maar gezien het feit dat Safarova amper een bal binnen de lijnen sloeg als de slagenwisseling aan de gang was, leek haar tactiek gerechtigd. Temeer daar ze in de tiebreak van de tweede set opnieuw naar een 6-3-voorsprong snelde en ze alles nog steeds onder controle leek te hebben. Enkele rake klappen en opslagen van de linkshandige Tsjechische en enkele mindere services van onze landgenote - ze had last van de zon die pal boven haar hoofd stond - zorgden echter voor het onmogelijke: Safarova redde maar liefst negen matchpunten om uiteindelijk bij 7-8 zelf een eerste setpunt af te dwingen. Een dubbele fout van Wickmayer was het ironische slot van een dramatische set. Het bleek ook de zwanenzang van de beste Belgische speelster. Onder een loden hitte en met de ontgoocheling in het achterhoofd kon ze geen vuist meer maken. Safarova liep van haar weg en pakte na 2u11 een zeer onverwachte overwinning.



"Ik kan me enkel verwijten dat ik misschien er niet vol voor gegaan ben op die matchballen", zuchtte een aangeslagen Wickmayer, "Maar zij serveerde sterk en 90 procent van de speelsters schakelen over op automatische piloot van zodra ze een matchpunt hebben: ze hopen dan dat de tegenstandster de fout maakt. Hopen is echter duidelijk niet de juiste uitgangspositie."



Wickmayer gaat, ondanks het scheurtje in de pols, toch nog deelnemen aan het dubbelspel: met Jelena Jankovic neemt ze op tegen Martina Hingis en Coco Vandeweghe.