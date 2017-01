Door: redactie

Kirsten Flipkens (WTA 70) is vannacht in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld. Ze verloor van de Britse Konta (WTA 9) in twee sets (7-5 en 6-2).