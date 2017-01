Nicolas Almagro: "Ik geef niet om 35.000 euro"

Door: Filip Dewulf

Wenkbrauwen werden gefronst bij het optreden van Nicolas Almagro (ATP 42) op de eerste dag van de Australian Open. De 31-jarige Spanjaard bleef welgeteld 23 minuten en vier games op de baan om bij een 0-4-stand Jeremy Chardy (ATP 72) een vrijgeleide naar de tweede ronde te geven.

De met een kuitblessure sukkelende Almagro had beter zijn plaats gelaten aan een lucky loser in plaats van de 35.000 euro op te strijken, niet? Zo zag de man uit Murcia het niet. "Ik heb in mijn carrière meer dan tien miljoen dollar (9.425.000 euro) verdiend, stond in de top tien, wat kan mij 35.000 euro schelen? Tijdens de week heb ik getraind en ging het met kuit. Vandaag heb ik het geprobeerd maar ging het niet. Daarom moest ik opgeven."



De lucky losers, jongens die in de laatste ronde van de kwalificaties verloren en wachten om de plaats in te nemen van een geblesseerde speler, zullen het graag horen. Net om dat euvel tegen te gaan heeft de ATP een nieuwe regel ingesteld: als spelers zich op tijd terugtrekken krijgen ze toch nog het prijzengeld van de eerste ronde terwijl de hun vervangende lucky loser enkel prijzengeld vangt als hij doorstoot naar de tweede ronde. Er wordt nu gevraagd om die regel ook toe te passen op de grandslamtornooien.