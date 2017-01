Roger Federer neemt foutloze start Down Under

Door: redactie

Roger Federer (ATP 17) heeft maandag in Melbourne een goede start genomen op de Australian Open. De viervoudige eindwinnaar van het eerste grandslamtoernooi van het seizoen, teruggezakt naar de zeventiende plaats op de ATP-ranking, nam in de eerste ronde in vier sets de maat van de Oostenrijkse qualifier Jurgen Melzer (ATP 300). De setstanden waren 7-5, 3-6, 6-2 en 6-2.

Federer won de Australian Open in 2004, 2006, 2007 en 2010 en schopte het daarnaast ook zevenmaal tot in de halve finales Down Under. Tegen zijn 35-jarige leeftijdsgenoot Melzer, die in de kwalificaties nog onze landgenoot Joris De Loore uitgeschakeld had, trok hij het laken na twee uur en vijf minuten naar zich toe.



In ronde twee moet de FedExpress de baan op tegen de Amerikaan Noah Rubin (ATP 200).