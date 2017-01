Darcis overleeft voor eerste keer in carrière de eerste ronde in Melbourne

Door: redactie

16/01/17

Steve Darcis (ATP 71) heeft zich voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. De Luikenaar haalde het in Melbourne in vier sets van de Australische thuisspeler Sam Groth (ATP 162), het werd 3-6, 6-3, 6-2 en 6-2 na twee uur en tien minuten.