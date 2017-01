Darcis overleeft voor eerste keer in carrière de eerste ronde in Melbourne: "Ik heb niet gepanikeerd"

Door: redactie

Steve Darcis (ATP 71) heeft zich voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. De Luikenaar haalde het in Melbourne in vier sets van de Australische thuisspeler Sam Groth (ATP 162), het werd 3-6, 6-3, 6-2 en 6-2 na twee uur en tien minuten.

De eerste set moest 'Shark' aan de boomlange wildcardspeler laten, daarna liep alles echter van een leien dakje, de Belgische nummer twee won sets twee, drie en vier en staat zo voor het eerst in zes deelnames in de tweede ronde in Melbourne.



"Ik heb niet gepanikeerd", zei Darcis na zijn overwinning tegen Groth. "Ik wist dat ik sterker was dan hem. Ik begon in de gaten te krijgen waar hij serveerde, vanaf de tweede set kon ik praktisch elke keer de bal terugbrengen. Hij begon geforceerd te spelen en daarvan heb ik kunnen profiteren. Dit was een loting die me lag en ik ben erg blij dat ik deze kans heb gegrepen. Dit is een mooie beloning na mijn uitstekende voorbereiding."



Nu tegen Schwartzmann

Woensdag treft Darcis in de tweede ronde de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 54), die in drie sets de maat nam van de als 22e geplaatste Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 22): 6-3, 6-3, 6-0. De 32-jarige Darcis speelde op het ATP-circuit nooit eerder tegen de acht jaar jongere Argentijn. "Schwartzman is een uitstekende speler. Vorig jaar heeft hij David Goffin verslagen op het toernooi van Antwerpen en hij heeft best wel wat wedstrijden gewonnen in de afgelopen maanden. Zijn zege in drie makkelijke sets tegen Cuevas toont aan dat hij in vorm is. Ik denk dat ik hem kan kloppen, maar ik kan evengoed verliezen. De kansen liggen 50-50. Australië was tot nu niet echt een succes, maar waarom kunnen we het avontuur nu niet voortzetten?", besloot Darcis al lachend.



Morgen komt David Goffin (ATP 11) als tweede Belgische man in actie op de hoofdtabel, het elfde reekshoofd moet de baan op tegen de 19-jarige Amerikaan Reilly Opelka (ATP 208). Opnieuw een 'klein' Belgje tegen een reus van een speler. De Amerikaan meet 2m11.