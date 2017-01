Titelverdedigster Kerber heeft driesetter nodig in eerste ronde

Door: redactie

Australian open Angelique Kerber (WTA 1) heeft zich niet zonder moeite geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. De Duitse titelverdedigster, het topreekshoofd Down Under, nam in de eerste ronde in Melbourne in drie sets de maat van de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 51). Na twee uur en vier minuten stonden de 6-2, 5-7 en 6-2 en setstanden op het scorebord.