David Goffin is gewaarschuwd! Zijn tegenstander is een vechtjas: "Ik ga echt in de bal bijten"

16/01/17

Reilly Opelka (ATP 208) wordt de eerste tegenstander van David Goffin (ATP 11) op de Australian Open 2017. De pas 19-jarige Amerikaan knokte zich via de kwalificaties op de hoofdtabel en staat voor de allereerste keer op een Grand Slam. "De match tegen Goffin wordt een enorme uitdaging, maar ik ga echt ik de bal bijten."

De 2m11 lange Opelka zou gezien zijn lengte niet misstaan als NBA-speler. "Basketbal is wel mijn favoriete sport", stelde hij. "Ik ben een grote fan van de Chicago Bulls, maar heb Michael Jordan wel nooit zien spelen. Toch koos ik voor tennis, mijn idool is James Blake. Als je mijn gestalte bekijkt, zou je me eerder met John Isner kunnen vergelijken", zegt Opelka.



Opgepast voor service

Reilly Opelka was in juli 2015 nog goed voor de titel op het juniorentoernooi van Wimbledon, vorige zomer bereikte hij dan weer de halve finales van het ATP 250-toernooi van Atlanta. "Mijn opslag is uiteraard mijn sterkste wapen, ik sla er geregeld van meer dan 200 km/u. Ik weet dat het geen makkelijke wedstrijd wordt tegen Goffin, hij leunt dicht tegen de top tien aan. Ik zag hem vorig jaar in Rome tegen Jack Sock spelen, hij is heel solide en beweegt goed en heeft amper zwakke punten. De warmte wordt alvast geen probleem. In Florida, waar ik woon, is het veel erger."