Kirsten Flipkens ziet het somber in: "Er zijn leukere lotingen, maar gaan er het beste van maken"

16/01/17 - 09u37

Australian Open Kirsten Flipkens (WTA 70) maakt morgne in Melbourne haar opwachting op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. 'Flipper', Down Under aan haar negende deelname toe, kruist in de eerste wedstrijd in de Margaret Court Arena de degens met de als negende geplaatste Britse Johanna Konta (WTA 9), die zaterdag nog het WTA-toernooi van Sydney op haar naam schreef. "Er zijn leukere lotingen, maar ik ga er zoals gewoonlijk het maximum proberen uit te halen".

Het beste resultaat van Flipkens op de Australian Open was een achtste finale in 2013 tegen Maria Sharapova. Vorig jaar klopte de Belgische nummer twee Konta nog in Monterrey, dit jaar kon Flipkens - gehinderd door een rechterpolsblessure - nog maar één wedstrijd winnen (tegen Jaimee Fourlis (WTA 423)).



Vertrouwen niet aangetast

"In Auckland botste ik in de eerste ronde op Konjuh, die de finale bereikte, en in Hobart moest ik in ronde twee de baan op tegen Niculescu en ook zij speelde later de finale. Toch heeft dat mijn vertrouwen niet aangetast. Ik vind dat ik - gezien de situatie - vrij goed speelde en bovendien heb ik niets te verliezen. Konta heeft hier veel punten te verdedigen, want ze stond hier vorig jaar in de halve finales."



Belgisch tintje

De wedstrijd van morgen krijgt ook een Belgisch randje, aangezien Konta sinds kort gecoacht wordt door Wim Fissette. "Het klopt dat dat speciaal is, we kennen mekaar goed. Maar het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, ik speelde ook al tegen Halep en Azarenka toen Wim hen coachte. Nu speel ik niet tegen hem, maar tegen Konta. Hij kan haar raad en aanwijzingen geven, maar het is zij die op het veld staat."