Nummer één van de wereld Andy Murray neemt eerste horde op Australian Open

16/01/17

Andy Murray is goed begonnen aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. De Schotse nummer één van de wereld, het topreekshoofd in Melbourne, haalde het vandaag in de openingsronde in drie sets van de Oekraïner Illya Marchenko (ATP 95).