Goffin, Wickmayer en Flipkens maken maandagnacht hun opwachting

Door: redactie

15/01/17 - 13u33 Bron: Belga

© getty.

David Goffin, Yanina Wickmayer en Kirsten Flipkens spelen maandagnacht hun eerste wedstrijd op de Australian Open in Melbourne.

David Goffin (ATP 11) speelt de tweede match op court 2 tegen de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 208). De eerste partij, een vrouwenmatch, begint om 11u lokale tijd (1u 's nachts in België).



De partij tussen Yanina Wickmayer (WTA 60) en de Tsjechische Lucie Safarova (WTA 61) staat als eerste (vanaf 11u) geprogrammeerd op court 3. Ook Kirsten Flipkens (WTA 70) opent, op de Margaret Court Arena, de wedstrijddag. Zij staat tegenover de Britse Johanna Konta (WTA 9).



Steve Darcis, de vierde Belg op de hoofdtabel, komt vannacht al in actie. De wedstrijd van 'Shark', nummer 71, tegen de Australiër Sam Groth (ATP 162) is de vierde en laatste op court 8.



Programma van dinsdag (matchen beginnen om 11u, 1u in België)



Margaret Court Arena

Kirsten Flipkens (BEL) - Johanna Konta (GBr/9)



Court 2

Kateryna Bondarenko (Oek) - Caroline Garcia (Fra/21)

Reilly Opelka (VSt) - David Goffin (BEL/11)



Court 3

Yanina Wickmayer (BEL) - Lucie Safarova (Tsj)