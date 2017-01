Konta is op haar hoede voor Flipkens: "Nooit gemakkelijk om tegen haar te spelen"

Door: redactie

15/01/17 - 12u31 Bron: Belga

Johanna Konta zakt met vertrouwen af naar de Australian Open. De Britse pakte deze week de titel in Sydney na winst in de finale tegen Agnieszka Radwanska (WTA 3). In Melbourne opent ze haar toernooi tegen Kirsten Flipkens (WTA 70). Ze verwacht zeker geen walkover.