Mertens dan toch te bewonderen in Melbourne (zij het in het dubbelspel)

Door: redactie

15/01/17 - 11u17 Bron: Belga

© getty.

Elise Mertens zal toch aantreden op de Australian Open. De laureate van het WTA-toernooi van Hobart neemt in het vrouwen dubbel deel aan de zijde van de Amerikaanse Louisa Chirico.

In de eerste ronde spelen ze tegen de Spaanse Lara Arruabarrena en de Roemeense Irina-Camelia Begu. Mertens treedt op de "Happy Slam" niet aan in het enkelspel omdat ze, wegens haar succesvol parcours in Hobart, niet kon deelnemen aan de kwalificaties.



Met Yanina Wickmayer en Kirsten Flipkens staan nog twee Belgische vrouwen op de tabel van het dubbel. 'Wicky' vormt een koppel met de Servische Jelena Jankovic. Zij openen tegen de Zwitserse Martina Hingis en de Amerikaanse Coco Vandeweghe. Die vormen het vijfde reekshoofd. Flipkens dubbelt aan de zijde van de Italiaanse Sara Errani. Ze treffen de Australische Daria Gavrilova en de Russin Daria Kasatkina.