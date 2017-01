Nadal: "Goffin kan hier meestrijden voor de titel"

Door: redactie

Één van de spelers om naar uit te kijken op de Australian Open die vannacht van start gaat is Rafael Nadal. De Spanjaard, winnaar in Melbourne in 2009, lijkt zijn beste niveau al teruggevonden te hebben na maanden blessureleed. "Ik voel me goed", zei Rafa op een persconferentie. "Ik heb anderhalve maand bijzonder hard getraind op Mallorca en dat heeft zijn vruchten afgeworpen in Abu Dhabi en Brisbane. Ik ben tevreden over mijn niveau op dit moment. Uiteraard weet ik niet of ik hier zal winnen, evenmin of ik titels zal pakken in Rotterdam, Acapulco, Indian Wells, Miami of Roland Garros. Hoe dan ook, als ik niet competitief zou zijn of zou vechten voor elk punt, zou ik nu thuis aan het golfen of het vissen zijn."



In Abu Dhabi versloeg Nadal in de finale van het exhibitietoernooi onze landgenoot David Goffin. "Goffin, een verrassing? Niets verbaast me nog bij hem, want hij is een echte topspeler geworden. Hij staat niet voor niets 11e op de wereldranglijst. Goffin kan hier meestrijden voor de titel."