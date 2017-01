Wickmayer gaat in Melboune met nieuw racket spelen

Door: redactie

Yanina Wickmayer (WTA 59) heeft een nieuw wapen voor de Australian Open, waar ze dinsdag in de eerste ronde tegen de Tsjechische Lucie Safarova (WTA 62) zal spelen. De 27-jarige Belgische ruilde haar blauwe Babolat voor een rode Yonex.

"Het idee kwam in de loop van vorig jaar in me op, omdat ik vond dat mijn ballen bij momenten een beetje vlogen", zo vertelt ze. "Als ik de bal goed aanvoelde, was het een schitterend racket, maar als ik een mindere dag had ging het in alle richtingen. Daarom wilde ik een racket met een betere controle waarbij ik wel dezelfde kracht kan bewaren, want dat is de basis van mijn spel." Zo kwam ze bij het Japanse merk terecht, waarmee ook Stan Wawrinka (ATP 4), Nick Kyrgios (ATP 13) en Angelique Kerber (WTA 1) spelen.



"Ik heb het veel getest en de eerste keer dat ik het vastnam, had ik een heel goed gevoel. (...) Ik hou ook van de kleur, het was liefde op het eerste gezicht!", aldus Wickmayer.