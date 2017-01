Goffin opent tegen 19-jarige Amerikaanse reus Opelka

Bewerkt door: Steven Gijbels

14/01/17 - 17u00 Bron: Belga

© getty.

David Goffin (ATP 11) speelt in de eerste ronde van de Australian Open tegen Reilly Opelka (ATP 207) die drie kwalificatierondes overleefde. De 19-jarige Amerikaan staat te boek als een bijzonder groot talent en won vorig jaar Wimbledon bij de junioren. Met zijn 2 meter en 11 centimeter is hij bovendien één van de grootste spelers van het circuit (drie centimeter groter dan John Isner). Het hoeft geen betoog dat het belangrijkste wapen van Opelka zijn machtige opslag is.



Het wordt het eerste onderlinge duel tussen de 26-jarige Goffin en Opelka. Als elfde reekshoofd Goffin de eerste klip omzeilt, neemt hij het in de tweede ronde op tegen de Rus Dmitry Tursunov (ATP 408) of de Tsjech Radek Stepanek (ATP 102).



Steve Darcis (ATP 80), de tweede Belgische man op de hoofdtabel, opent tegen de Australiër Sam Groth (ATP 171).