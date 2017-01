Wickmayer strijdvaardig: "Eerst Safarova, dan Serena"

Door: redactie

14/01/17 - 09u01 Bron: Belga

Yanina Wickmayer. © afp.

Australian Open Yanina Wickmayer (WTA 59) staat voor de negende keer op de hoofdtabel van de Australian Open. In de tweede ronde wacht mogelijk een duel met Serena Williams (WTA 2) maar dat moet ze wel eerst de Tsjechische Lucie Safarova (WTA 62) verslaan. De finaliste van Roland Garros 2015 wordt geen hapklaar brokje. "Het is een mooie uitdaging. Het is geen gemakkelijke openingsmatch, maar ik hou van uitdagingen", klinkt het strijdvaardig.

Hoewel een blessure aan de linkerspols, opgelopen eind december op training, de voorbereiding van Wickmayer een beetje in de war stuurde, trekt ze toch met vertrouwen naar de eerste grandslam van het jaar. Deze week sloot ze haar voorbereiding af met winst op de Kooyong Classic, een demonstratietoernooi in Melbourne.



"Ik nam er nooit eerder deel en het was een aangename ervaring", blikt Wickmayer terug. "Ik heb er twee wedstrijden in een heel mooie omgeving kunnen spelen. En mijn pols heeft het gehouden. Dat zal dus wel meevallen."



Wickmayer en Safarova speelden al twee keer tegen elkaar. In 2014 was de Tsjechische de beste in Indian Wells, vorig jaar nam Wickmayer revanche in Miami. "Safarova is een meisje dat al jaren een heel hoog niveau haalt. Ze is linkshandig en slaat zeer sterk op. Het wordt geen wedstrijd om het plezier", voorspelt 'Wicky'. "De kans bestaat ook dat het heel warm wordt, maar ik weet dat mijn conditie heel goed is. Dat ik daarna tegen Serena kan spelen, is uiteraard een bijkomende motivatie. Maar eerst Safarova. Wie het meest solide en agressief speelt, zal het halen."