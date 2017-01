Ontgoochelde Zanevska grijpt naast plaats op hoofdtabel

Door: redactie

14/01/17 - 08u27 Bron: Belga

Maryna Zanevska (archieffoto). © photo_news.

Australian Open Maryna Zanevska (WTA 121) slaagde er vandaag niet in de hoofdtabel te bereiken van de Australian Open. Ze verloor in de derde en laatste voorronde met 6-4, 6-3 van de Duitse Mona Barthel (WTA 150).

"Dit is een grote ontgoocheling", reageerde de 23-jarige Zanevska, die vorig jaar (toen nog als Oekraïense) wel op de hoofdtabel in Melbourne raakte. "Het doet pijn om een grandslamtoernooi te moeten verlaten nog voor het echt begonnen is. Zeker ook omdat het zo'n lange reis is. Maar ik vond vandaag nooit echt het goede gevoel. Ik speelde wel beter dan in mijn eerste twee matchen, maar het volstond niet om haar te verslaan. Ik verwacht haar snel terug in de top honderd. Ze tuimelde er alleen maar uit door blessures. Ik heb geprobeerd agressief te spelen maar maakte te veel fouten. Eigenlijk heb ik van mezelf verloren."



Zanevska, die in Namen woont, heeft nog een kleine kans om als lucky loser te worden opgevist, maar daar gelooft ze niet in. "Ik reken er niet te veel op. Ik kan alleen maar hard blijven werken in de komende weken en maanden. Dit was pas mijn eerste toernooi van het jaar."