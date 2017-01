Steve Darcis heeft geen goede herinneringen aan Melbourne

Door: redactie

Steve Darcis.

Australian Open Steve Darcis (ATP 80) zal het maandag op de Australian Open opnemen tegen de Australiër Sam Groth (ATP 171), die een wild card kreeg. De Belgische nummer twee hoopt voor de eerste keer de eerste kwalificatieronde te halen in Melbourne. "Ik was nog nooit zo goed voorbereid, en we zullen zien of dat zal lonen", aldus Darcis.

Darcis speelde nooit eerder tegen Sam Groth, die 1,92 meter groot is en 100 kilogram weegt. Het belangrijkste wapenfeit van die laatste is een eerste opslag van 263,1 kilometer per uur op het Challengertoernooi in Busan in 2012.



"Iedereen weet dat ik niet van dit type speler houd. Hij is zeer sterk, en gaat veel druk zetten. Er zullen geen rally's zijn, dus geen ritme, en dat is niet eenvoudig. Bovendien speelt hij thuis. Maar ik ben er klaar voor. Hij zal goede en minder goede momenten hebben, en ik kan profiteren van de minder goede."



Darcis heeft naar eigen zeggen tot nu toe weinig goede herinneringen aan Melbourne. "Mijn zwaarste teleurstelling was in 2012 toen ik twee sets aan de leiding stond tegen de Fransman Serra maar moest opgeven door krampen. Maar dat is het verleden, momenteel gaat alles goed. Ik heb me in Abu Dhabi voorbereid in 30 graden terwijl ik normaal in België blijf. Ik ben in vorm en ga alles doen om een eerste overwinning te behalen."