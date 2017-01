Waarom Djokovic (en Serena) bij de loting wel eens gezucht zullen hebben

Door: redactie

Australian Open

Novak Djokovic zal ongetwijfeld wel eens even geslikt hebben toen zijn naam aan die van Fernando Verdasco gekoppeld werd. Één van de lastigste opponenten in een eerste ronde. De twaalfvoudige grandslamwinnaar zal zeker nog eens terugdenken aan zijn vorige ontmoeting met de Spaanse krachtpatser. Verdasco, ex-toptienspeler maar intussen teruggezakt naar plekje 40, stond in de halve finale van het ATP-toernooi in Doha (nadat hij één ronde eerder al David Goffin had geklopt) op een zucht van een stunt tegen 'Nole'. De 29-jarige Serviër moest in de tiebreak van de tweede set liefst vijf matchballen wegwerken (twee op de service van Verdasco), maar wist na 2 uur en 24 minuten toch de winst over de streep te trekken, 4-6 7-6 (9/7) 6-3. In de finale nam Djokovic dan weer de maat van 's werelds nummer één Andy Murray. Hoe dan ook, een zware dobber voor Djokovic.



Williams vs. Bencic

Ook Serena Williams kende niet al te veel geluk bij de loting. De 35-jarige Amerikaanse botst meteen op Belinda Bencic (WTA 48). De nog altijd maar 19-jarige Zwitserse staat te boek als een groot talent en stond vorig jaar nog in de top tien. Mede door een rugblessure verloor ze heel wat plaatsen. In 2015 pakte Bencic in Toronto wel al eens de scalp van Williams.