Kirsten Flipkens baalt: "Het enige voordeel is dat ik weinig te verliezen heb"

Door: redactie

13/01/17 - 12u06 Bron: Belga

© getty.

Kirsten Flipkens (WTA 73) zal boven zichzelf moeten uitstijgen als ze ver wil geraken op de Australian Open. Van alle Belgen die in Australië in actie komen, kende 'Flipper' de moeilijkste loting. De Molse ontmoet de Britse Johanna Konta (WTA 10), die vandaag nog het WTA-toernooi van Sydney op haar naam schreef. "Ik heb nog niet veel geluk gehad", beaamde Flipkens. "Maar ik ben al blij dat ik hier ben."

Een rechterpolsblessure gooide roet in haar voorbereiding op 2017 en Flipkens was dan ook al blij een ronde te kunnen overleven op het WTA-toernooi van Hobart. Dat gebeurde echter tegen de jonge Australische Jaimee Fourlies (WTA 423). Met Konta, getraind door onze landgenoot Wim Fissette, wacht in Melbourne een heel andere tegenstandster. "Ik sukkel al enkele maanden met een kraakbeenletsel. Dat moet de leeftijd zijn", grijnsde 'Flipper'.



"Ik heb in december een inspuiting gekregen en sindsdien is de pijn weg. Daar ben ik opgelucht over. Het is moeilijk om te voorspellen hoe de partij tegen Konta zal verlopen. Ze staat in de top tien, een heel lastige loting dus. Het enige voordeel dat ik heb, is dat ik weinig te verliezen heb. Zij heeft veel punten te verdedigen (Konta haalde vorig jaar de halve finales op de Australian Open, red.) en ik heb haar al eens verslagen, vorig jaar in Monterrey. Het is dus afwachten."



Flipkens kan in Melbourne ook haar nieuwe outfits uittesten. "Ik werk samen met de ontwerper van de kledinglijn 'Deux Belges' en samen hebben we de collectie DB FLPPR gelanceerd. Het is leuk en zo heb ik iets omhanden naast het tennis. De eerste reacties zijn positief. Caroline Wozniacki en Feliciano Lopez hebben me al laten weten dat ze het een mooi design vinden."