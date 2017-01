Goffin neemt het op tegen speler uit kwalificaties, Darcis versus thuisspeler Groth

Door: redactie

13/01/17 - 07u36 Bron: Belga

David Goffin. © getty.

Australian Open David Goffin zal het in de eerste ronde van de Australian Open, die maandag van start gaat, opnemen tegen een speler uit de kwalificatierondes, terwijl Steve Darcis het zal opnemen tegen de Australiër Sam Groth. Dat is beslist tijdens de loting van de hoofdtabel van de eerste Grand Slam van het jaar, in het Australische Melbourne.

De 32-jarige Darcis, nummer 80 op de wereldranglijst, neemt het op tegen de 29-jarige Australiër Sam Groth (ATP 171), die een uitnodiging kreeg voor de Australian Open. Het zal de eerste keer zijn dat de Luikenaar, die al vijf keer deelnam aan de Australian Open maar nooit verder geraakte dan de eerste ronde, het opneemt tegen de Australiër. Indien hij zich dit jaar wel plaatst voor de tweede ronde, neemt Darcis het op tegen de 24-jarige Argentijn Diego Schwartzman (ATP 52) of de 31-jairge Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 22).



David Goffin, de nummer 11 van de wereld, neemt voor de vierde keer deel aan de Australian Open. Vorig jaar schopte hij het tot de achtste finales, en zal dit jaar geduld moeten uitoefenen tot het einde van de kwalificatierondes om zijn tegenstander te kennen voor de eerste ronde. Indien hij die eerste ronde wint, neemt de 26-jarige Belgische nummer één het mogelijk op tegen de 34-jarige Rus Dmitry Tursunov (ATP 408), die het in zijn eerste ronde eveneens opneemt tegen een speler uit de kwalificaties.



Naast Darcis en Goffin, maakt enkel de 22-jarige Oostendenaar Kimmer Coppejans nog kans op een plekje in de hoofdtabel. Hij neemt het in de tweede ronde van de kwalificaties op tegen de Kazach Alexander Bublik (ATP 206). Yannick Reuter (ATP 209) werd in de tweede kwalificatieronde uitgeschakeld, terwijl Arthur De Greef (ATP 129), Ruben Bemelmans (ATP 162) en Joris De Loore (ATP 184) de eerste ronde niet overleefden.



Darcis uitgeschakeld in halve finales Challenger Canberra

Steve Darcis werd afgelopen nacht trouwens uitgeschakeld in de halve finales op het Challengertoernooi in de Australische hoofdstad Canberra (hard/75.000 dollar). Hij verloor in twee sets van de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 64), het topreekshoofd van het toernooi en tevens een voormalige speler uit de top vijftig van het mannentennis. Struff won met 7-6 (7/5), 6-3 van de Belg, in een wedstrijd die 1 uur en 24 minuten duurde.



Beide spelers namen het op het Challengercircuit in het verleden één keer tegen mekaar op. In 2010 trok Darcis in het Nederlandse Scheveningen aan het langste eind.