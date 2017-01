Australian Open: Flipkens in eerste ronde tegen Johanna Konta, Wickmayer tegen Safarova

Door: redactie

13/01/17 - 03u18 Bron: Belga

Kirsten Flipkens. © photo news.

Yanina Wickmayer en Kirsten Flipkens nemen het in de eerste ronde van de Australian Open op tegen respectievelijk de Tsjechische Lucie Safarova en de Britse Johanna Konta. Dat is gisteren beslist tijdens de loting van de hoofdtabel van de eerste Grand Slam van het jaar, in het Australische Melbourne.

De 27-jarige Wickmayer (WTA 59) neemt het op tegen de 29-jarige Tsjechische Safarova (WTA 62) in de eerste ronde. Indien ze die wint, speelt ze mogelijk tegen de nummer twee van de wereld Serena Williams, die het in de eerste ronde opneemt tegen de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 48).



Wickmayer nam het in het verleden al twee keer op tegen Safarova. In 2014 verloor ze in Indian Wells in twee sets (6-3, 6-4), vorig jaar versloeg ze de Tsjechische in Miami (6-2, 6-3). Wickmayer heeft al acht keer deelgenomen aan de Australian Open, en bereikte in 2010 en 2015 de achtste finales.



De 31-jarige Kirsten Flipkens (WTA 73) speelt tegen de 25-jairge Britse Johanna Konta, de nummer tien van de wereld, die vorig jaar in Melbourne werd uitgeschakeld in de halve finales.



Konta, die getraind wordt door de Belg Wim Frisette, speelde al drie keer tegen de Antwerpse, en won twee van die wedstrijden: in 2011 in Clermont-Ferrand (6-3, 6-3) en in 2015 in Vancouver (6-2, 6-4). De Belgische nummer twee kon Konta een derde keer echter wel verslaan. Vorig jaar won ze in Monterrey in drie sets (6-3, 6-7 (7/9), 6-1). Indien Flipkens de tweede ronde haalt, neemt ze het op tegen de Japanse Naomi Osaka (WTA 47) of de Thaise Luksika Kumkhum (WTA 180), die een uitnodiging kreeg voor de Grand Slam. Flipkens speelt eveneens haar negende Australian Open dit jaar. In 2013 haalde ze de achtste finales.



Mogelijk wordt nog een derde Belgische toegevoegd aan de hoofdtabel. In de nacht van donderdag op vrijdag speelt de 23-jarige Belgische Maryna Zanevska (WTA 121) haar wedstrijd in de tweede ronde van de kwalificaties tegen de Russische Ksenia Lykina (WTA 195).