Zanevska naar tweede kwalificatieronde ondanks 16 dubbele fouten

Door: redactie

12/01/17 - 08u47 Bron: Belga

Maryna Zanevska (archief) © photo news.

Australian Open Maryna Zanevska (WTA 121) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

De 23-jarige Zanevska, een tot Belgische genaturaliseerde Oekraïense, haalde het in de openingsronde in drie sets van de Russin Anastasia Pivovarova (WTA 159): 5-7, 7-6 (7/2) en 6-3 na 2 uur en 49 minuten. In de tweede kwalificatieronde neemt het achtste reekshoofd het opnieuw op tegen een Russische, Ksenia Lykina (WTA 195), die de Australische Naiktha Bains (WTA 451) uit het toernooi kegelde. Als Zanevska drie voorrondes overleeft, staat ze op de hoofdtabel van het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Ze is onze enige landgenote in de kwalificaties van het toernooi. Yanina Wickmayer (WTA 59) en Kirsten Flipkens (WTA 73) zijn rechtstreeks geplaatst in Melbourne.

Rollercoaster match for Maryna Zanevska who wins R1 Q #AustralianOpen 5-7, 7-6, 6-3 against Anastasia Pivovarova, despite 16 double faults.

Australian Open 2017 ends for Yannick Reuter in R2 Qualifying with a 4-6, 0-6 defeat against American talent Frances Tiafoe. #AusOpen — Dewulf Filip (@GraveyardFilip) Thu Jan 12 00:00:00 MET 2017

Exit Reuter

Bij de mannen is het toernooi voor Yannik Reuter (ATP 209) in de tweede kwalificatieronde afgelopen. De 25-jarige Reuter ging in twee sets onderuit tegen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 107), het tweede reekshoofd in de kwalificaties in Melbourne: 6-4 en 6-0 na 1 uur en 9 minuten. Voor Reuter was het de tweede keer dat hij kwalificaties speelde op een grandslamtoernooi, vorig jaar was hij er al bij op de US Open.



Met Kimmer Coppejans (ATP 183) moet er nog één landgenoot in actie komen in de kwalificaties bij de mannen. De 22-jarige Coppejans staat in de tweede kwalificatieronde tegenover de Kazach Alexander Bublik (ATP 206), die woensdag zeventiende reekshoofd Arthur De Greef (ATP 129) in de openingsronde uit de kwalificaties kegelde. Voor Ruben Bemelmans (ATP 162) en Joris De Loore (ATP 184) eindigde het toernooi woensdag al in de openingsronde van de kwalificaties. David Goffin (ATP 11) en Steve Darcis (ATP 80) zijn al zeker van een plaats op de hoofdtabel.