Belgische tennisster Zanevska treft Pivovarova in eerste kwalificatieronde

Door: redactie

11/01/17 - 15u21

© kos.

Met Maryna Zanevska (WTA 121) treedt een Belgische vrouw aan in de kwalificaties van de Australian Open. Ze speelt in de eerste ronde tegen de Russin Anastasia Pivovarova (WTA 159).

De 23-jarige Zanevska, een tot Belgische genaturaliseerde Oekraïense, is het achtste reekshoofd in de kwalificaties. Bij winst neemt ze het opnieuw op tegen een Russische, Ksenia Lykina (WTA 195), of de Australische Naiktha Bains (WTA 451).



Als Zanevska drie voorrondes overleeft, staat ze op de hoofdtabel van het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Yanina Wickmayer (WTA 59) en Kirsten Flipkens (WTA 73) zijn rechtstreeks geplaatst in Melbourne.