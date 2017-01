Jarmila Wolfe, ex-winnares Australian Open in dubbel, beëindigt tenniscarrière

Door: redactie

De Australische tennisster Jarmila Wolfe zet op 29-jarige leeftijd een punt achter haar carrière.

Wolfe sukkelt met een chronische rugblessure en heeft daarom op doktersadvies beslist te stoppen met topsport. "Ik had graag nog een keer de Australian Open gespeeld om op een mooie manier afscheid te nemen van het Australische publiek, maar het is nu eenmaal zo. Ik heb nergens spijt van", schrijft ze in een bericht op Twitter.



De tennisster, die tot 2009 voor Slovakije als Jarmila Gajdosova uitkwam, boekte haar grootste succes in 2013. Toen won ze aan de zijde van Matthew Ebden de Australian Open in het gemengd dubbelspel. In het enkel is een vierde ronde op Roland Garros en Wimbledon (allebei in 2010) haar beste resultaat.



Wolfe bereikte de 25e plaats op de wereldranglijst (in mei 2011) en won twee WTA-titels in het enkel (Guangzhou 2010 en Hobart 2011).