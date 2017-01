Coppejans naar tweede kwalificatieronde Australian Open, De Greef al out

Door: redactie

11/01/17 - 09u49 Bron: Belga

Kimmer Coppejans. © photo news.

Kimmer Coppejans (ATP 183) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede kwalificatieronde op het Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

De 22-jarige Coppejans haalde het in de eerste kwalificatieronde in twee sets van de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP 193): 6-1 en 7-6 (7/5) na 1 uur en 10 minuten. In de tweede kwalificatieronde neemt Coppejans het op tegen de Kazach Alexander Bublik (ATP 206), die zeventiende reekshoofd Arthur De Greef (ATP 129) in de openingsronde uit de kwalificaties kegelde. De 24-jarige De Greef verloor in drie sets: 5-7, 6-3 en 8-6 na 1 uur en 58 minuten.



Eerder op woensdag plaatste Yannik Reuter (ATP 209) zich voor de tweede kwalificatieronde. De 25-jarige Reuter haalde het in de eerste kwalificatieronde in drie sets van de Canadees Steven Diez (ATP 168): 6-3, 2-6 en 6-4 na 2 uur en 2 minuten. In de volgende ronde wacht de achttienjarige Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 107), het tweede reekshoofd in de kwalificaties in Melbourne. Voor Reuter is het de tweede keer dat hij kwalificaties speelt op een grandslamtoernooi, vorig jaar was hij er al bij op de US Open.



Voor Ruben Bemelmans (ATP 162) betekende de openingsronde in de kwalificaties het eindstation in Australië. De 28-jarige Bemelmans verloor er in twee sets van het Japanse 29e reekshoofd Go Soeda (ATP 141), een voormalige speler uit de top vijftig: 7-6 (12/10) en 6-3 na 1 uur en 26 minuten.



Ook voor Joris De Loore (ATP 184) is het toernooi reeds afgelopen. De 23-jarige De Loore verloor er in de openingsronde in drie sets van de Oostenrijker Jurgen Melzer: 6-2, 3-6 en 6-3 na 1 uur en 38 minuten.



Van de vijf Belgen in de kwalificaties stoten er dus twee door naar de tweede ronde. David Goffin (ATP 11) en Steve Darcis (ATP 80) zijn al zeker van een plaats op de hoofdtabel.