Belgische tennismannen kennen tegenstanders in kwalificaties Australian Open

Door: redactie

10/01/17 - 10u46 Bron: Belga

Arthur De Greef komt uit tegen de Kazach Alexander Bublik © photo_news.

Vijf Belgische mannen kennen hun tegenstanders in de eerste ronde van de kwalificaties voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen dat volgende week van start gaat in Melbourne. Zij proberen vanaf woensdag een ticket voor de hoofdtabel te bemachtigen, waar David Goffin (ATP 11) en Steve Darcis (ATP 80) rechtstreeks geplaatst voor zijn.

Arthur De Greef (ATP 129), het zeventiende reekshoofd in de kwalificaties, moet in kwalificatieronde één de baan op tegen de Kazach Alexander Bublik (ATP 206). Ruben Bemelmans (ATP 162) ontmoet de als 29e geplaatste Japanner Go Soeda (ATP 141) en Kimmer Coppejans (ATP 183) treft de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP 193). Als De Greef en Coppejans hun openingspartij winnen, komen ze een ronde later tegenover mekaar te staan.



Joris De Loore (ATP 184) botst op de Oostenrijker Jurgen Melzer (ATP 296), Yannik Reuter (ATP 209) ten slotte speelt tegen de Canadees Steven Diez (ATP 168).



De loting voor de kwalificaties bij de vrouwen is nog niet bekend, daar staat er met Maryna Zanevska (WTA 121) in principe één landgenote op de tabel. Yanina Wickmayer (WTA 59) en Kirsten Flipkens (WTA 73) hebben een rechtstreeks ticket voor de hoofdtabel, Elise Mertens (WTA 127) doet nu mee aan het WTA-toernooi in Hobart en bereikte daar de kwartfinales. Zo moet ze passen voor de kwalificaties in Melbourne.