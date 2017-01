Sabine Lisicki moet passen voor Australian Open met blessure aan schouder

Door: redactie

6/01/17 - 14u36 Bron: Belga

© epa.

Sabine Lisicki (WTA 92) zal niet deelnemen aan de Australian Open (16-29/01), het eerste grandslamtoernooi van 2017. "Ze heeft nog altijd last aan de schouder, kan nog niet voluit trainen en voelt zich nog niet fit genoeg voor een grandslamtoernooi", verklaarde Barbara Rittner, kapitein van het Duitse Fed Cup-team, vandaag.

De 27-jarige Lisicki, in 2013 verliezend finaliste op Wimbledon, zal begin februari evenmin in de Fed Cup kunnen aantreden. Dan neemt Duitsland het in de eerste ronde van de Wereldgroep in Hawaï op tegen de Verenigde Staten.