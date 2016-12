Amerikaans goudhaantje geeft forfait voor Australian Open

Steven Gijbels

23/12/16 - 23u01

© afp.

Na de opzegging van Juan Martin del Potro bij de mannen vandaag, verliest de Australian Open ook bij de vrouwen een grote naam. Madison Keys, de nummer acht van de wereld, kondigde via Twitter aan dat ze niet zal afzakken naar Melbourne. "Drie dagen na mijn optreden op de Masters, heb ik een kleine ingreep ondergaan aan mijn linkerpols. Hoewel er niets ernstig geraakt is, wil ik geen enkel risico nemen. Ik wil rustig mijn tijd nemen om te herstellen zodat ik mijn beste niveau weer kan halen", zegt de 21-jarige Amerikaanse die te boek staat als een bijzonder groot talent.



Keys, die dit jaar op de Australian Open de achtste finales bereikte, kondigde ook aan dat ze opnieuw gaat samenwerken met Lindsay Davenport. De Amerikaanse ex-nummer één van de wereld was tussen 2014 en 2015 al even aan de slag als trainer van Keys. Daarna zocht de nummer acht van de wereld even haar heil bij Thomas Hogstadt (die intussen Eugenie Bouchard begeleidt). Keys won intussen twee titels (in 2014 in Eastbourne, in 2016 in Birmingham).