Del Potro is onvoldoende fit en zakt niet af naar Melbourne

Door: redactie

23/12/16 - 20u31 Bron: Belga

© photo_news.

De entourage van Juan Martin del Potro (ATP 38) heeft bevestigd dat de Argentijn niet zal aantreden op de Australian Open (16-29/01), het eerste grandslamtoernooi van 2017. Ook het ATP-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (9-14/01) laat Del Potro aan zich voorbijgaan. Eerder had hij al verklaard dat hij mogelijk verstek zou laten gaan voor de toernooien in januari omdat hij onvoldoende fit is.