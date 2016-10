Kei Nishikori is als vijfde zeker van plaats op World Tour Finals

Door: redactie

De Japanner Kei Nishikori heeft zich verzekerd van een ticket voor de ATP World Tour Finals, het officieuze WK tennis met de acht beste spelers van het seizoen. Dat bevestigt de ATP op zijn website.

Nishikori is de vijfde speler die van 13 tot 20 november zeker in actie zal komen in de Londense O2 Arena. Hij komt op de deelnemerslijst bij de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic, de Schot Andy Murray, de Zwitser Stan Wawrinka en de Canadees Milos Raonic.



De 26-jarige Nishikori is het nummer 4 van de wereld. Hij won dit jaar het toernooi van Memphis en speelde finales in Miami, Barcelona en Toronto. Op de Spelen in Rio kaapte hij brons weg. Aansluitend stootte de Japanner door tot de halve finales van de US Open.



Door een blessure miste Nishikori het Masters 1.000 toernooi van Shanghai, dat deze week plaatsvindt.



Bij zijn debuut op de World Tour Finals in 2014 haalde Nishikori de halve finales. Hij verloor toen van Djokovic. Vorig jaar strandde de Japanner in de groepsfase.