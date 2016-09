Simona Halep heeft als derde ticket voor WTA Finals beet

Door: redactie

29/09/16

© ap.

Simona Halep (WTA 5) heeft zich vandaag geplaatst voor de WTA Finals in Singapore (23 tot 30 oktober). De Roemeense verzekerde zich van een ticket voor het officieuze WK door vandaag op het toernooi in het Chinese Wuhan de halve finales te bereiken. Ze wipte de Amerikaanse Madison Keys (WTA 9) met 6-4 en 6-2.

Halep is na de Duitse Angelique Kerber (WTA 1) en de Amerikaanse Serena Williams (WTA 2) de derde speelster die zeker is van kwalificatie voor de WTA Finals, waaraan de acht tennissters van het jaar deelnemen.



Voor Halep wordt het haar derde opeenvolgende deelname aan de WTA Finals. In 2014 verloor ze de finale van Serena Williams.