Stan Wawrinka zeker van deelname aan Masters

12/09/16

De Zwitser Stan Wawrinka (ATP 3) is na zijn zege van zondag op de US Open zeker van een plaats op de Masters, waarin de top acht van de wereld in het mannentennis het van 13 tot 20 november in de Britse hoofdstad Londen tegen mekaar opneemt. Dat bevestigde de ATP maandag.