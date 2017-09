Louwagie wil verder met Hein: "De Wet van Murphy is van toepassing op ons momenteel. Alles zit tegen"

Stijn Joris

24/09/17 - 23u27

© photo news.

AA Gent leed gisteren zijn vierde seizoensnederlaag. De 0-1 tegen Zulte Waregem kwam aan en de Buffalo's blijven zo onderin hangen. Technisch directeur Michel Louwagie (61) deed gisteren zijn verhaal in de uitzending van Sports Late Night. De povere 8 op 24 maakt ook hem "ongerust", maar Vanhaezebrouck blijft volgens Louwagie wél aan boord.

© belga.

Eerst kwam hij terug op de match tegen Essevee. "Het resultaat was niet goed natuurlijk. Ik had het gevoel dat er maar 15 minuten enthousiasme was toen die drie spelers invielen. Voor de rest zag ik weinig overtuiging terug. Het is de eerste keer dat ik een wedstrijd zie waarin we maar een kwartier veel enthousiasme gezien hebben. Dat maakt me ongerust. Het was niet goed. We geven een goal weg na twee minuten en dat ontneemt veel energie bij de spelers. De Wet van Murphy is een beetje van toepassing op ons momenteel. Alles zit tegen."



Louwagie zoekt intussen naar oorzaken en oplossingen, maar die liggen niet meteen voor de hand. "Zoals na elke thuiswedstrijd ben ik nog een poos op de club gebleven om na te praten met de voorzitter. Hij doet dat bij een glas wijn, ik met een watertje. Met Hein praten we later deze week. We moeten eerst iedereen zijn emoties laten verwerken. We hebben drie fantastische jaren achter de rug en ze hebben ons altijd gewaarschuwd dat dit moment zou komen. Je kan niet dominant blijven voetballen. We hebben veel tegenslag gehad. Na de zeges tegen Oostende en Geel dacht ik dat we vertrokken waren. Deze nederlaag hadden we niet zien aankomen. Misschien moeten we eerst nog wat verder wegzakken vooraleer we terugkeren."