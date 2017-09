Mpoku verlost Sá Pinto en Standard in de slotseconden tegen tien man van Lokeren: 2-1

Manu Henry

24/09/17 - 21u55

Mpoku kroonde zich tot matchwinnaar met de winnende treffer © photo news.

Op de valreep, heet dat dan. Het lot van coach Ricardo Sá Pinto lijkt nog niet bezegeld bij Standard, met dank aan Paul-José Mpoku. 'Polo' verloste Sclessin ondanks een numeriek overwicht pas in blessuretijd met de winnende treffer: 2-1. Overtuigend was het allerminst, maar de tweede zege voor de Luikenaars is een feit.

Zes op eenentwintig. 't Was alweer van moeten vanavond voor Ricardo Sá Pinto en Standard. Een wedstrijd met veel druk op de ketel dus en dat was er aan te zien voor de pauze. Zelden een vlotte combinatie, nauwelijks doelkansen. De naar schatting 20.000 Luikse fans moesten alweer met lede ogen aanzien hoe hun team amper iets klaar kreeg. De eerste bal tussen de palen, minuut 37 noteren we, ontstond nota bene uit een vrije trap. Verhulst moest zich rekken om de plaatsbal van Mpoku uit zijn doel te ranselen. Maar dé ontnuchtering moest dan nog komen. Amine Benchaib, de 19-jarige debutant in de basis bij Lokeren, scoorde met een zondagsschot uit het niets de 0-1. Een prachtgoal, daar viel niets op af te dingen. Meteen was het rusten geblazen.

Cop met de hand, Mpoku in slotseconden

Werk aan de winkel dus voor een inspiratieloos Standard. En de Luikenaars kregen al in de eerste minuut hulp van de bezoekers. Marzo maaide Cop omver en liep terecht tegen zijn tweede gele kaart op. Lokeren nog een volledige tweede helft met z'n tienen en dat numerieke ondertal werd al gauw omgezet in de 1-1. Fai met een rush vanop zijn rechterflank en Cop devieerde, met de hand, de gelijkmaker in doel. Ref Vertenten had het handspel niet in de mot. Stof om over na te kaarten, dat mag duidelijk zijn.



Lokeren leek een vogel voor de kat met het mannetje minder, maar net als in het eerste bedrijf bleven grote kansen uit voor de Rouches. Halfweg de tweede helft werd Orlando Sá in de strijd gegooid, maar ook hij kon zijn stempel niet drukken. In de slotminuten werd Carlinhos nog vroegtijdig naar de douches gestuurd nadat de Braziliaan zich revancheerde bij De Sutter. Alles leek op een puntendeling te wijzen, tot Mpoku Sclessin in blessuretijd deed ontploffen. Doelman Verhulst zag er niet bepaald goed uit bij de lage knal van 'Polo'. Zo is de tweede zege dit seizoen een feit voor Standard - dat negen punten telt en gedeeld achtste staat. Lokeren heeft twee punten minder op de teller en is twaalfde.