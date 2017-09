Geen Mazzu-time maar wel Leko-time: Club steviger leider na knappe winner Limbombe

Tomas Taecke

24/09/17 - 19u54

Limbombe (r) viert aan de zijde van Vossen zijn winnende treffer © photo news.

Van een topwedstrijd gesproken. Na een waar spektakelstuk ging Club Brugge in de slotfase op Charleroi met de volle buit lopen. Blauw-zwart telt als leider nu vier punten voorsprong, met dank aan matchwinnaars Horvath en Limbombe.

"Een goeie test", zo sprak Ivan Leko vrijdag nog over het topduel op Mambourg, waar Club Brugge en Sporting Charleroi vanmiddag een onderlinge strijd uitvochten voor de eerste plaats. Van rotatie was er nog steeds geen sprake bij blauw-zwart. Ivan Leko koos op de genezen Horvath na voor dezelfde spelers als in het bekerduel tegen KSV Roeselare. Opnieuw geen teken van Refaelov, De Bock of Vossen dus, terwijl ook Clasie nog steeds moet wachten op zijn eerste basisplaats. Bij Charleroi kwamen Penneteau, Rezaei, Pollet, Diandy, Baby, Dessoleil, Nurio Ilaimaharitra en Lukebakio opnieuw in de ploeg ten opzichte van het bekerduel van vorige donderdag tegen La Louvière.



De topper bracht al snel wat ervan verwacht werd met twee prima kansen voor een sterk Club in de aanvangsfase. Cools knalde na drie minuten op de vuisten van Penneteau, even later vond ook Dennis de doelman op zijn weg. Blauw-zwart controleerde het spel op de speelhelft van Charleroi met een derde grote kans vlak voor het halfuur. Dennis trok gevaarlijk voor door de benen van een goed uitgekomen Penneteau, Nurio kon de bal net op tijd voor de doelmond wegvegen. Pas in de 31ste minuut was ook Charleroi eens gevaarlijk, maar het schot van Rezaei zoefde naast. Vanaken kwam het dichts bij een doelpunt, toen zijn poging van buiten de grote rechthoek op de paal uiteen spatte. Binnen de minuut trof ook Nurio het doelhout. Zijn prachtig schot kwam via de lat terug in het veld. Het laatste woord was opnieuw voor Vanaken, die na een rommelige fase voor het doel van de thuisploeg nogal onbesuisd over trapte. Club had zijn overwicht altijd moeten verzilveren, maar was na 45 minuten geen stap dichter bij een overwinning.