Frutos heeft een konijnenpoot: slecht voetbal, maar wel winst voor RSCA

Pieter-Jan Calcoen

23/09/17 - 22u29

© photo news.

Het voetbal was niet om aan te zien, maar Anderlecht won wel op de Freethiel. Een slappe Stanciu deed de match kantelen met een doelpunt en assist, Boeckx ontpopte zich tot de paars-witte held van de avond. Waasland-Beveren schoot zichzelf in de voet.

"Ik zal soms tegen jullie liegen", grapte Nicolás Frutos gisteren tegen de pers. Dat bleek vanavond nog te kloppen ook: terwijl de Argentijn liet uitschijnen opnieuw met drie achterin te spelen, koos hij op de Freethiel voor een 4-3-3. Kums en Onyekuru zaten op de bank, Teodorckyk was niet tijdig fit, net als RSCA-huurling Davy Roef bij Waasland-Beveren. Frutos had ook gezegd: "Ik wens Kiese Thelin veel goals, alleen niet tegen ons." Viel dat even tegen, zeg. Bij de eerste de beste kans zette de Zweedse spits Waasland-Beveren op voorsprong tegen zijn moederclub: 1-0. 't Was een prima volley, maar eigenlijk had het nooit zover mogen komen. Sowah, die op links de licht geblesseerde Obradovic verving, gleed dom weg - hij had de verkeerde studs gekozen - en liet zo na om makkelijk te ontzetten.

Goed weggekomen

Het had nóg erger kunnen worden voor de landskampioen. Na een stilstaande fase voor Anderlecht was de verdediging van paars-wit op de tegenaanval nergens te bekennen. Morioka kwam zo oog in oog met Boeckx, maar miste. Wat Anderlecht daar, in een door Waasland-Beveren gedomineerde eerste helft tegenover zette, was dramatisch - slechte passing, weinig duelkracht, matig positiespel. Slechts één keer moest W-B-doelman Goblet redding brengen, al was de knal van Stanciu niet eens aartsgevaarlijk. Zucht.



Het was dan ook geen verrassing dat Frutos bij de rust ingreep. De onzichtbare Bruno mocht in de vestiaire blijven voor Henry Onyekuru, de man in vorm de laatste weken, maar onbegrijpelijk naast de basiself gevallen. Na enkele minuten leverde die wissel dreiging op: na een overtreding op Onyekuru kon Dendoncker de 1-1 maken, maar hij werd afgefloten voor buitenspel.