Eerste zege voor KVM, eerste verlies voor De Roeck

Kristof De Cnodder

23/09/17 - 21u51

© photo news.

Op speeldag acht is KV Mechelen er eindelijk in geslaagd om zijn eerste competitiezege te boeken. KV klopte verdiend een tegenvallend Sint-Truiden, dat voor het eerst verloor onder coach Jonas De Roeck. Zou het kunnen dat Malinwa iets te laag staat in het klassement en STVV iets te hoog?

KV Mechelen en Sint-Truiden leefden in een heel andere gemoedstoestand toe naar hun onderlinge treffen. STVV zat op een wolkje na de winst tegen grote rivaal Genk en kon bij winst zowaar (even) alleen leider worden. Malinwa wachtte nog steeds op zijn eerste driepunter en vatte speeldag acht aan op de voorlaatste plaats. Ondanks deze verschillende insteek begon Mechelen zeker niet als een geslagen ploeg aan de partij.



KV blijft over enkele leuke voetballers beschikken en kan voor eigen volk altijd iets meer. Twee van die leuke Mechelse spelers zorgden al vroeg voor een 1-0-voorsprong. Yohan Croizet zette zich door op rechts en bediende vervolgens Hassane Bandé, die van dichtbij binnen tikte. Voor de 18-jarige Togolees was het al zijn derde doelpunt in amper 87 speelminuten. Straffe cijfers, zeker voor een 'rookie'. Kort voor de pauze had Bandé trouwens nog een tweede goal aan de voet. Ganvoula bediende het jonge talent, waarna die in de draai op de Truiense keeper Pirard trapte. Het kan ook niet elke keer kermis zijn...



'En Sint-Truiden?', zal u misschien zeggen. Wel, voor een aspirant-leider kwamen de Limburgers eerder bleekjes voor de dag. Voor de pauze kon de ploeg van Jonas De Roeck amper dreigen. Oké, er was een kansje voor De Petter na een vrije trap van Legear, maar dat was het dan ook. Niet dat Mechelen twee klassen beter was, maar de thuisploeg was ten minste iets dreigender en leidde bij de rust dus verdiend.



Tweede helft beter dan maar voor STVV? De beginfase van die tweede periode alvast niet. KV Mechelen nam de match juist nog wat steviger in handen en dreigde al snel via Ganvoula en opnieuw Bandé. De thuisploeg toonde zich vinniger in de duels en verfijnder met de bal aan de voet. Jonas De Roeck had al snel door dat de elf spelers die vorige week begonnen tegen Racing Genk het deze keer niet gingen kunnen oplossen: enter Roman Bezus.



De Roecks poging om het tij te keren draaide echter op niets uit. Mechelen bleef ook na de komst van Bezus de gretigere en betere ploeg. Een dik kwartier voor tijd beloonde het team van Yannick Ferrera zichzelf ook voor dat overwicht. Met een gemeten voorzet bereikte Mats Rits de onvermijdelijke Bandé, waarop die de score verdubbelde. Moeilijk was het niet voor de Togolees, maar hij was toch maar weer op de juiste plaats. Achttien jaar en al zo'n torinstinct: dan ben je een sensatie in de dop.



De rest van de wedstrijd deed er niet meer toe. Mechelen speelde rustig uit, het omhaaltje van Truienaar Botaka op de lat rekenen we niet mee. Malinwa pakte zo eindelijk zijn eerste zege in competitieverband en hoopt gelanceerd te zijn. STVV verloor dan weer voor het eerst onder Jonas De Roeck. De Truienaars moeten zich vrijdag tegen te proberen te herpakken in de topper tegen Charleroi.