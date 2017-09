Ziek Genk geeft zege weg tegen knokkend KVO

Niels Vleminckx

23/09/17 - 19u57

© belga.

Genk-Oostende: twee zieke patiënten tegenover elkaar. Elk met één helft angsthazenvoetbal, elk op het einde met één punt. Maar de morele verliezer komt zonder twijfel uit Limburg.

Na 25 minuten gapen naar Racing Genk - KV Oostende flitst een gedachte door ons hoofd. "Waar is Dennis Moerman als je hem nodig hebt?" De tv-serie Spitsbroers, maandagavond op VTM, verwarmt meer zieltjes dan de beginfase van de twee ploegen die vanavond aan het ballen waren. Geen sfeer. Geen beleving. En vooral: veel schrik. Dat zag je aan de opstellingen. Genk-coach Stuivenberg bracht met Aidoo en Nastic twee gespierde brokken in de basis. Zijn collega Custovic gooide het in zijn eerste echte test als hoofdtrainer op een 3-5-2, al doet '5-3-2' de waarheid meer eer aan. Lees ook HERBELEEF hoe Genk de match uit handen gaf en Gano Oostende een punt schonk



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © photo news.

Genk - zonder Moerman dus - vond ondanks zijn offensieve weelde op papier amper oplossingen om de defensieve gordel van de bezoekers te ontmantelen. Berge trapte eens van ver naast, Pozuelo probeerde het in de korte hoek. Dan waren de zeldzame counters van Oostende gevaarlijker. Gano kopte net over. Siani moest altijd scoren maar mikte centimeters naast. In het spel was Oostende evenwel nergens. Als er één ploeg toch iéts verdiende, dan wel Genk. Maar dat het niet van een vlot uitgespeelde actie zou komen, was ook ongeveer duidelijk. Vrije trap dan maar. Malinovskyi haalde zijn penseel boven: 1-0. © photo news.