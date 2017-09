Eerste minuten van Perbet voor de prullenbak: "Niemand was op niveau"

Eddy Soetaert

23/09/17

Jérémy Perbet kreeg een goed kwartier om zich te laten zien in de competitie. Eén kans kreeg hij toen een voorzet scherp voor doel kwam en Butkivskyi er net niet bij kon. De Fransman stond net iets verder maar bleek verrast door de wending en deed er niets mee.

"Ik had liever in andere omstandigheden kunnen invallen"", zei hij. "Het was niet evident want we botsten op een ploeg die fysiek sterk was. Ze speelden geen groot voetbal maar wel met enorm veel passie. Zodra ze hun eerste doelpunt hadden gescoord - een blunder - wisten we dat het niet gemakkelijk zou zijn om wat te rapen."



"We verstuurden wel veel voorzetten maar nooit werd de spits gevonden zodat het niet tot echte kansen kwam", aldus Perbet. "Ik ben dan ook niet tevreden, niet met het resultaat en niet met mijn eigen prestatie. Niemand was vandaag op niveau."



Zo zakt KV Kortrijk weg na 3 op 15 in de laatste vijf wedstrijden. Misschien is het wel tijd om Perbet vanaf de aftrap in te brengen. "Ik moet niet honderd procent zijn om te spelen en te scoren", weet hij. "Ik heb dinsdag gescoord in de beker. Zodra ik goede ballen krijgen, zal ik ze wel tegen het net trappen."



Dat kan dan desgevallend zaterdag bij de komst van KV Oostende.