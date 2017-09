Jacobs over zijn voormalige spits: "Frutos speelt hoog spel. Maar is dat slecht?"

Pieter-Jan Calcoen

23/09/17 - 08u00 Bron: Eigen berichtgeving

Jacobs was de laatste trainer van Frutos bij RSCA. © photo news.

Zag Ariël Jacobs, de laatste coach die Nicolás Frutos bij Anderlecht onder zijn hoede had, een trainer in de Argentijn? Een monoloog.

Nicolás zal zijn verantwoordelijkheid opnemen. Dat was ook zo als speler Ariël Jacobs

"Toen ik met Nicolás werkte, was hij veel bezig met zichzelf - hij sukkelde toen al met blessures en moest wekelijks een strijd voeren om fit te geraken. Desondanks was hij een leidersfiguur in de kleedkamer. Hij was vooral een motivator: hij kon zijn ploegmaats enorm aanvuren. Op tactisch gebied was hij minder aanwezig. Let op, als er discussies gevoerd werden, was hij wel van de partij, maar het was niet zo dat we er dagelijks over praatten."



"Je kon toen al zien dat Nico vanuit zichzelf erg gedreven is. Hij wilde voortdurend béter worden. Hij houdt ervan om de dialoog aan te gaan, opdat hij daaruit kan leren. Dat zijn goeie eigenschappen voor een jonge coach, die, zeker bij Anderlecht, heel veel over zich heen krijgt. Dat hij zo soms arrogant overkomt? Dat kan, maar Nico is er het type niet naar om in te binden. En gelijk heeft hij: enkel door zichzelf te zijn, heeft hij kans op slagen."