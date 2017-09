Feest op de Bosuil: Antwerp wint voor het eerst in meer dan 13 jaar thuismatch in eerste klasse

Manu Henry

22/09/17 - 22u21

© belga.

't Is gebeurd, zou fervent Antwerp-supporter Erik Van Looy zeggen. Voor het eerst in meer dan 13 jaar boekte The Great Old nog eens een thuiszege in onze hoogste afdeling. KV Kortrijk was vanavond het kind van de rekening: 3-0. De promovendus nestelt zich zowaar nog steviger bij de eerste zes.

3 april 2004 oftewel 4920 dagen geleden. Zo lang was het geleden dat Antwerp voor het laatst won op de Bosuil in de Belgische hoogste klasse (3-1 tegen RC Genk). Vanavond, meer dan 13 jaar later, was het eindelijk opnieuw van dat - met dank aan een beresterke eerste helft van The Great Old, maar ook aan een blunderende Bennard Kumordzi. De ervaren Ghanees ging na tien minuten aan het klungelen. Een opzittende William Owusu profiteerde maar al te graag en werkte beheerst af: 1-0, verdiende voorsprong na een furieuze start. En ook na die openingstreffer bleef Antwerp de lakens uitdelen. Het vertrouwen spatte ervan af bij de troepen van Laszlo Bölöni, met de 2-0 op het halfuur als logisch gevolg. Hairemans met de fraaie pre-assist en ditmaal kroop Owusu in de rol van aangever. Dequevy had de dubbele voorsprong voor een lege kooi maar voor het inleggen. (lees hieronder verder) Lees ook

